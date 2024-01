Giannetti-Udinese, altre conferme: operazione in stato avanzato

Orfana dell’infortunato Jaka Bijol, il primo rinforzo dell’Udinese di questa sessione di mercato sarà un difensore centrale. Il club friulano, come vi avevamo giù raccontato, ha messo nel mirino Lautaro Giannetti. E arrivano novità importanti dall’Argentina. Stando quanto riportato da Luis Cesar Merlo, la trattativa per portare difensore in Italia è in fase avanzata. Centrale classe 1993, alto 184 cm, è stato fino al 31 dicembre il capitano del Velez Sarsfield, società che ha già salutato al termine del proprio contratto dopo 11 anni di e 205 partite condite con 3 gol.

Foto: Instagram Giannetti