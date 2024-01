Un nuovo difensore centrale per l’Udinese. Secondo quanto riportato da Radio la Red, emittente argentina, sono molto bene avviate le trattative per Lautaro Giannetti, classe 1993, con il contratto scaduto da ieri. Giannetti è in possesso del doppio passaporto italiano e argentino, nell’ultima stagione ha collezionato 19 presenze con un gol e un assist.

Foto: sito Udinese