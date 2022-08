Giampaolo sul mercato: “I dirigenti della Samp sono consapevoli, hanno le idee chiare”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato anche del mercato in vista degli ultimi giorni di trattative prima del gong finale: “La lista è un falso problema, non ci obbliga a non comprare. Possiamo anche avere 50 giocatori. Non mi piace parlare di mercato prima della partita, quando c’è la possibilità ne parlo con i dirigenti. Loro sono consapevoli, le idee sono chiare. Quelli che succederà si vedrà, io faccio l’allenatore. Se abbiamo la necessità di fare le cose, le facciamo”.

Foto: Twitter Sampdoria