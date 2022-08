Juventus, problema al flessore per Bonucci: è in dubbio per la Sampdoria

Problemi per la Juventus in vista della Sampdoria. Leonardo Bonucci ha accusato un problema al flessore dopo la partita col Sassuolo ed è a rischio per la trasferta di Marassi di lunedì sera. La situazione verrà monitorata quotidianamente, in caso di forfait pronto Federico Gatti.

Foto: Bonucci Instagram