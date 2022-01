Giampaolo-Samp: tutto chiaro da ieri. Subito in panchina a La Spezia (e non dopo)

Marco Giampaolo sarà il nuovo allenatore della Samp. Contratto di circa 30 mesi, scadenza giugno 2024 con il passaggio salvezza che sarà fondamentale – com’è giusto che sia – per fare scattare il rinnovo. Confermato quanto anticipato ieri: all’ora di pranzo i contatti con il Torino, la volontà di agire subito e non di aspettare la prossima partita di campionato, in casa dello Spezia. È andata esattamente così, non ci sarebbero stati intoppi – segnalati da più parti nella serata di ieri – tali da far saltare l’operazione.

Gianpaolo ha chiesto garanzie, ha voluto studiare bene il contratto, avrà rinforzi dal mercato (intanto è arrivato, come raccontato, il difensore centrale Magnani dopo Andrea Conti). Non a caso, la Samp ha ufficializzato l’esonero di D’Aversa e poi ha perfezionato gli accordi con Giampaolo. Che non sarà in panchina domani a Torino per la gara di Coppa Italia contro la Juve e che esordirà a La Spezia, in un derby delicato. Senza aspettare il risultato di quella partita: la Samp ha agito da subito, come era chiaro da ieri. E in attesa del comunicato ufficiale che certificherà l’accordo raggiunto.

Foto: Twitter Samp