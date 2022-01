Il retroscena: Samp-D’Aversa, la fiducia è finita. Primi contatti con il Toro per Giampaolo

Roberto D’Aversa e la Samp: la fiducia è finita. Anzi, era già finita durante l’era Ferrero, al punto che – come ricorderete – l’ex presidente aveva cercato di trovare un accordo con Stankovic. Non riuscitoci, in quanto travolto dalle sue vicende personali, D’Aversa è rimasto al timone: la situazione sembrava fosse migliorata ma le ultime tre partite sono state un disastro. Il ritorno di Osti, accompagnato dall’avvocato Romei, rende ancora più complicata la posizione del tecnico. La fiducia non c’è più, e la Samp lo ha scaricato, timidamente lo difende soltanto Faggiano. Al punto che già all’ora di pranzo ci sono stati i primi contatti con il Torino per liberare Giampaolo: non escludiamo possa avvenire anche nelle prossime ore se la situazione precipitasse ulteriormente. In ogni caso la Samp si è già informata, per Giampaolo si tratterebbe di un ritorno (a conferma che non c’erano margini per lo Spezia) e resta un nome caldo per il club blucerchiato. La fiducia non c’è più ma in ogni caso ci sono anche impegni ravvicinati come quello di martedì di Coppa Italia contro la Juventus, prima della sfida di domenica prossima contro lo Spezia. Ore di riflessione.

FOTO: Twitter Samp