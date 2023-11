GIAKOUMAKIS, IL ROOKIE DELLA MLS

Strappare un premio a Leo Messi, di questi tempi, è pura impresa, e quindi va rimarcato quando fatto da Giorgios Giakoumakis, attaccante dell’Atlanta United, che ha vinto il premio di “rookie” dell’anno della MLS americana. Un termine che chi mastica anche basket o fottball conosce, ma traduciamo, Giakoumakis ha vinto il premio come il miglior giocatore al primo anno di MLS, strappandolo appunto ad un concorrente che solo una settimana fa vinceva l’ottavo Pallone d’Oro, ovvero Leo Messi.

E non era facile, visto che l’argentino aveva tutte le carte in regola, anche a livello di marketing, per poter vincere questo riconoscimento. ma Giakoumakis, con i suoim 17 gol in regoular season, al primo anno, ha saputo conquistarsi questo prezioso riconoscimento.

Conoscoamo meglio questo giocatore, che comunque ha fatto parlare di se, quanto solo essere riuscito a battere Messi in questa classifica.

Nato a Candia, Eracleo, sull’Isola di Creta, il 9 dicembre del 1994, la carriera di Giakoumakis è stata ricca di trasferimenti e tanti club. Di famiglia gitana, è cresciuto sulla sua isola nell’Atsalenios e nel Platanias dove a 20 anni firma la sua prima rete nella massima serie greca. Fa la sua miglior stagione nel 2016-17, con 11 centri (uno anche al Panathīnaïkos e uno all’Olympiakos), che coincide col top del club nella storia, on importante 7º posto. Passa all’AEK Atene, ma in 2 anni e mezzo (passa pure dall’OFI Creta) mette insieme appena 3 gol in campionato e 3 in coppa. Viene poi mandato in prestito in Polonia al Górnik Zabrze per 3 mesi, dove con 3 gol aiuta i Górnicy, i minatori, a salvarsi. Nell’estate del 2020 per 600.000 euro viene venduto al Venlo, in Olanda, con cui si mette in mostra segnando 26 gol (su 43 totale del suo club, il 60% sono suoi gol) in 30 partite (con due poker e una tripletta) laureandosi capocannoniere della Eredivisie, nonostante la retrocessione della sua squadra.

Da qui viene notato da importanti club e compie il salto nel Celtic Glasgow, che lo ingaggia nel 2021. In Scozia continua la sua buona verve realizzativa, segnando 26 gol su 60 presenze in un anno e mezzo, trovando la scorsa stagione la prima rete in Champions League, fino a gennaio 2023, quando passa in Major League Soccer all’Atlanta United.

Una stagione di altissimo livello per lui, con 17 gol al primo anno in MLS e il premio strappato a un mostro sacro come Messi. Anche in Nazionale, con la Grecia, allenata dal CT olandese John van ‘t Schip, segna al debutto nell’amichevole contro Cipro dell’11 novembre 2020. Conta 3 gol in 17 presenze con la Nazionale ellenica.

E’ un calciatore forte fisicamente, abile in profondità, è stato grande protagonista con l’Atlanta United in questa stagione di MLS. E punta a ripetersi per la prossima.

Foto: Instagram MLS