Pallone d’Oro sì, “rookie” dell’anno no. Qualche giorno fa Leo Messi ha ricevuto per l’ottava volta il prestigioso premio ideato da France Football. Ma negli USA non è lui il “miglior nuovo arrivo dell’anno”. Il riconoscimento è andato infatti all’attaccante greco Giorgios Giakoumakis in forza all’Atlanta United che in stagione ha realizzato 17 reti.

Foto: Instagram MLS