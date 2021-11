Gerrard nuovo allenatore dell’Aston Villa: è il club a cui ha segnato più gol in carriera

L‘Aston Villa stamattina ha ufficializzato il nuovo allenatore: si tratta di Steven Gerrard. L’ex stella del Liverpool, ex tecnico dei Glasgow Rangers, avrà il compito di far risalire la china ai suoi, attardati in Premier.

Stamattina c’è stata anche la presentazione ufficiale.

Dall’Inghilterra arriva una curiosità in merito a questo avvicendamento in panchina. L’Aston Villa è il club al quale Gerrard ha rifilato più gol in carriera da calciatore. Sono ben 12 i gol segnati dall’ex centrocampista al suo attuale club. Addirittura mise a referto una delle due triplette che il giocatore ha realizzato in carriera.

Insomma, una curiosità interessante, con i tifosi che certamente chiederanno al nuovo allenatore di farsi perdonare portandoli alla salvezza.

Foto: Twitter Aston Villa