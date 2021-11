Ufficiale: Steven Gerrard è il nuovo allenatore dell’Aston Villa

L’Aston Villa ha ufficializzato il nuovo allenatore. Il nome è quello di Steven Gerrard che inizia dunque la sua prima esperienza in Premier League da tecnico. L’ex centrocampista del Liverpool lascia la panchina dei Rangers ed è il successore di Dean Smith. Ecco la nota ufficiale del club: “L’Aston Villa Football Club è lieto di annunciare la nomina di Steven Gerrard come nuovo capo allenatore”.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣

— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021