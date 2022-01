Genoa, visite mediche per Østigård nel pomeriggio

Il Genoa è vicino a piazzare il secondo acquisto della sessione di mercato di gennaio. Si tratta del norvegese, Leo Skiri Østigård, centrale norvegese di proprietà del Brighton attualmente in prestito allo Stoke City. Lo aveva riportato con un tweet Endre Lubeck, spiegando come il Genoa fosse in trattativa avanzata per arrivare a difensore.

Trattativa ormai conclusa, visto che Østigård in giornata, terrà le visite mediche con il club rossoblù.

Foto: Twitter personale