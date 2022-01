Dalla Norvegia: il Genoa molto a vicino al difensore Østigård

Una notizia dalla Norvegia, con tweet di oltre un’ora che alleghiamo volentieri: semplicemente perché certe abitudini (della serie: portiamola via senza citare la fonte…) purtroppo non cambiano. Secondo quanto riportato da Endre Lubeck, il Genoa è in trattativa avanzata per arrivare a Leo Skiri Østigård, difensore centrale norvegese di proprietà del Brighton attualmente in prestito allo Stoke City.

Får opplyst at Leo Skiri Østigård er svært nære et lån fra Brighton @OfficialBHAFC til Genoa @GenoaCFC ut sesongen. Molto bene🇳🇴🇮🇹 — Endre Lübeck (@endrelub) January 2, 2022

Foto: Twitter personale