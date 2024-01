Genoa, solo conferme sull’interesse per Pellegri

Il Genoa vive giorni molto importanti sul mercato con l’assalto a Radu Dragusin. Dopo un grande avvio di stagione, il difensore rumeno ha attirato l’attenzione del Tottenham – che si è mosso in anticipo – e del Napoli. Una situazione da seguire attentamente. Ma il Grifone guarda anche al mercato in entrata, soprattuto per l’attacco. E un nome – come vi avevamo anticipato – è quello di Pietro Pellegri, ma tutto dipende dalla permanenza di George Puscas.

Foto: Twitter Torino