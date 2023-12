L’indiscrezione: Genoa, il nodo ingaggio per Fabio Silva. Valutati Pellegri e altre piste

Il Genoa farà due-tre operazioni a gennaio, la priorità per la fascia destra è Zanoli come anticipato nella giornata di ieri. Poi arriverà un attaccante, è stato proposto Fabio Silva, classe 2002 che nell’estate del 2020 il Wolverhampton acquistò dal Porto per la non modica cifra di 40 milioni. I riscontri non sono state all’altezza delle attese e dell’esborso, al punto che il club inglese lo ha mandato in prestito all’Anderlecht e al PSV. Adesso si prospetta la possibilità di un altro prestito fino a giugno e due società italiane hanno già sondato con interesse, ci riferiamo al Genoa e al Monza. Ma ci sarebbe da pagare circa un milione di ingaggio fino a giugno, altri club europei si sono informati: la situazione va seguita, non obbligatoriamente con lo sfondo della Serie A. Infatti, il Genoa sta pensando al ritorno di Pietro Pellegri e valuta alcune piste all’estero.

Foto: Instagram Fabio Silva