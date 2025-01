Genoa-Monza, i convocati di Vieira. Assenti Balotelli e Zanoli

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha diramato l’elenco dei convocati in vista dello scontro salvezza di questa sera contro il Monza. Nel gruppo non compaiono i nomi di Zanoli (out per un’influenza), e di Balotelli, cercato secondo una nostra esclusiva da Empoli e Venezia. In precedenza aveva tastato il terreno anche il Trapani, ma per l’attaccante la precedenza è chiaramente sui due club di A.

Questa la lista dei convocati: Badelj, Bohinen, Cornet, De Winter, Ekhator, Ekuban, Frendrup, Kassa, Leali, Martin, Masini, Matturro, Messias, Miretti, Norton-Cuffy, Pereiro, Pinamonti, Sabelli, Sommariva, Stolz, Thorsby, Vasquez, Venturino, Vitinha.

Foto: Instagram Genoa