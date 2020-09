Genoa: Melegoni e Badelj, tutto confermato! E Calò in uscita

Il Genoa delle sorprese, ma non per noi. Milan Badelj è in arrivo per le visite, trattativa caldissima come vi avevamo anticipato cinque giorni fa e ribadito anche ieri sera. Contratto triennale, anche questa non è una sorpresa, con il via libera annunciato dalla Lazio. Non è una sorpresa anche Filippo Melegoni, all’ora di pranzo vi avevamo anticipato il sorpasso sul Genoa. E neanche Calò, destinato al Pordenone. Ora il Genoa cercherà di chiuderà almeno un difensore centrale tra Ranocchia e Juan Jesus, anche se l’ambizione è quella di prenderli entrambi. E ci sono diverse soluzioni per le fascia, con Karsdorp sempre nella lista del club rossoblù.

Foto: Badelj, da Twitter della Lazio