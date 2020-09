Esclusiva: Pordenone, in arrivo il centrocampista Calò

Il Pordenone non si ferma. Dopo il colpo Diaw dal Cittadella, negli ultimi minuti ha raggiunto un accordo di massima con il Genoa per il centrocampista Giacomo Calò, rinforzo di spessore considerata la sua predisposizione a distribuire assist, evidenziata anche nell’ultima (sfortunata) stagione con la Juve Stabia. Ora un’altra chance in B con l’ambizioso Pordenone.

Foto: Instagram Calò