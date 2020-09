Badelj, sempre più Genoa. Volata in quattro giorni

Quattro giorni fa la sorpresa di Milan Badelj nel mirino del Genoa, da noi anticipata. Avevamo parlato del via libera della Lazio e di una trattativa in corsa per definire gli ultimi dettaglio con un centrocampista esperto che Rolando Maran vuole davanti alla difesa per il suo 3-5-2. La trattativa sta procedendo spedita, si lavora su un contratto triennale, Badelj sempre più vicino al Genoa. E i rossoblù non perdono di vista sia Ranocchia che Juan Jesus per la difesa.

Foto: Twitter Lazio