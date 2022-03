Blessin: “Dura accettare il pari, è stata una delle migliori partite. Salvezza? Non mi arrendo”

Quella dei pareggi sta diventando quasi una maledizione per il tecnico del Genoa Alexander Blessin, che dal suo arrivo in Italia ne ha raccolti sei consecutivi. Intervistato da Sky dopo lo 0-0 contro l’Empoli, l’allenatore del Grifone ha commentato la situazione: “È una storia senza lieto fine. Quella di oggi è stata una delle migliori partite, gestita bene tranne per gli ultimi minuti. È dura accettare il pareggio, sono molto triste: ma da domani penseremo a vincere la prossima partita. Salvezza? Io non mi arrenderò e non lo faranno nemmeno i ragazzi. Voglio vincere ogni partita, finché sarà possibile sarò positivo”.

Blessin prosegue: “La cosa più importante ora è prendere questo momento positivo e pensare che possiamo farcela. Quello che ci serve è vincere, ci sono un sacco di cose positive su cui lavorare, non è ancora finita. Dobbiamo continuare a lottare senza mai mollare”. Sulla sostituzione di Portanova: “Ha giocato una grande partita, ma era ammonito e avevo paura che potessimo finire in dieci. L’ho tolto per quello”.

Foto: Twitter Genoa