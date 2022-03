Genoa, la pareggite continua: finisce 0-0 con l’Empoli. Così la salvezza è sempre più lontana

Sesto pareggio consecutivo per Blessin, che nel lunch match della ventottesima giornata non è andato oltre lo 0-0 con l’Empoli. Un punto a testa che, forse, non serve a nessuno, con i toscani ancora a secco di vittorie nel 2022.

Genoa che è andato vicinissimo al vantaggio al 18′, con un colpo di testa di Ostigard salvato sulla linea da Asllani. Al 25′ è Portanova a girare in porta da due passi, ma trovando la bella respinta di Vicario. Qualche minuto dopo il grifone invoca il rigore per una trattenuta, ma l’arbitro lascia giocare ammonendo Blessin.

Nella ripresa ancora Genoa con Portanova, che al 55′ scaraventa a rete, ma Vicario devia sulla traversa. Nonostante gli ingressi di Destro e Amiri, i numerosi attacchi dei liguri non vengono premiati con la rete. Un pari che allontana di fatto il Genoa dalla salvezza e certifica il momento difficile dell’Empoli.

FOTO: Twitter Genoa