Andreazzoli: “Battaglia vera, complimenti ai ragazzi. Per la salvezza serve correre ancora”

Intervistato da Sky dopo la gara pareggiata per 0-0 contro il Genoa, il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha detto la sua sulla sfida: “La nostra idea era di fare questa partita, conoscevamo gli avversari e solo mettendoci sul loro piano potevamo uscirne indenni. I ragazzi sono stati bravi, non è il tipo di incontro che gradisco ma mi è piaciuto perché è stata una battaglia vera. L’arbitro ha usato lo stesso metro di giudizio per tutta la gara. Siamo partiti con due trequartisti, poi siamo finiti con due punte e infine con la difesa a cinque, serviva adattarci”.

Andreazzoli parla della lotta salvezza: “32 punti sono pochi, abbiamo superato un ostacolo ma prima di cantare vittoria serve correre senza illudersi. Nel calcio si gioca per il risultato, questo va bene sia se lo ottieni con l’estetica che con i contrasti. Ho fatto i complimenti ai ragazzi sia per l’atteggiamento che per il punto ottenuto”.

Foto: Sito ufficiale Empoli