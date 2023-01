Gattuso su Ancelotti: “È il migliore al mondo. I problemi sono nati a Napoli, vi spiego”

Durante la conferenza stampa di vigilia della semifinale di Supercoppa di Spagna, il tecnico del Valencia Gennaro Gattuso, ha risposto al collega (e avversario di domani) Carlo Ancelotti in merito alla storia del loro rapporto. Così l’ex Napoli ha replicato: “Non si tratta di temi personali. Lui allenava il Napoli, da dicembre ho iniziato a lavorare lì e la stampa e le tv hanno iniziato a dire che la squadra stava male fisicamente. Il problema si è generato per questo, ma da parte mia per Carlo c’è grandissimo rispetto”.

Foto: Instagram Gattuso