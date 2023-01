Ancelotti: “Il rapporto con Gattuso non è sempre stato buono, ma non voglio parlarne”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa spagnola contro il Valencia. Il tecnico italiano, ha affrontato diversi temi, tra cui anche uno relativo a Gennaro Gattuso, suo ex giocatori ai tempi del Milan: “Abbiamo passato momenti molto belli, abbiamo vinto due Champions League. Dopo il rapporto non è sempre stato buono, abbiamo avuto anche problemi personali, ma non voglio parlarne”.

Foto: Ancelotti sito Real Madrid