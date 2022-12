Gattuso analizza il Villareal: “Partita difficile, hanno molta qualità”

L’allenatore del Valencia Gennaro Gattuso, ha analizzato in conferenza stampa il prossimo match contro il Villareal. Queste le parole del tecnico italiano: “È una partita molto difficile, contro una squadra che gioca molto con il pallone e lo fa in maniera incredibile, hanno molta qualità. Dobbiamo stare attenti, anche perché sarà la prima partita dopo tanto tempo, e si giocherà in uno stadio pieno. Ho parlato con diverse persone che sono qui da molti anni, e mi hanno detto che per il Villarreal è la partita dell’anno, è un derby. Per questo motivo vogliamo fare una grande partita e tornare a Valencia con un risultato positivo, perché domani affrontiamo una grande squadra, che ha grande mentalità”.

foto: profilo Instagram ufficiale Gennaro Gattuso