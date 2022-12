Gattuso cuore d’oro, donazione per i dipendenti del Mestalla

Gennaro Gattuso fa parlare di sé anche fuori dal campo, l’ex calciatore del Milan dimostra ancora una volta grande bontà d’animo attraverso una donazione per tutti i dipendenti dello stadio del Valencia. L’ex Milan e Napoli avrebbe infatti elargito regali per migliaia di euro, commentando così al sito ufficiale del club: “La vita mi ha dato molto e sono uno di quelli a cui piace più fare regali che riceverne. Amo le feste, il Natale soprattutto, ho sempre aspettato i regali da tutta la mia famiglia. Mi ricorda quando ero piccolo… Tante persone, tutte in una casa, tutti molto felici. Un Natale semplice ma con un’atmosfera incredibile”.

foto: profilo Twitter ufficiale AC Milan