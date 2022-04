Gasperini: “Toloi non recuperabile, valuteremo Djimsiti e Freuler. Zapata sta bene”

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della partita fra Atalanta e Lipsia, il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati: “Toloi non è recuperabile, oggi valuteremo le condizioni di Djimsiti e Freuler che potrebbero esserci. Per il passaggio del turno dico ancora 50 e 50, all’andata potevamo vincere entrambe, credo che le percentuali non cambino. Zapata a livello di testa non ha mai avuto problemi, ora ha superato i problemi fisici ed è un giocatore recuperato, lo ha dimostrato nelle ultime partite”.

Sulla possibilità di portare a casa il trofeo: “Vincere è molto difficile per le squadre come l’Atalanta, la vittoria dell’Europa League non deve essere un obbligo ma piuttosto un’opportunità. Pensiamo a superare questo turno e andare più avanti possibile, abbiamo già fatto tanto”.

Foto: Twitter Atalanta