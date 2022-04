Gasperini: “La semifinale sarebbe un grande traguardo. Se andremo avanti l’Europa League diventerà prioritaria”

Giorno di vigilia in casa Atalanta, che domani sarà in campo contro il Lipsia nella partita valida per il ritorno dei quarti di Europa League. Parlando in conferenza stampa, il tecnico Gian Piero Gasperini ha presentato l’incontro: “Il Lipsia è un avversario pericoloso a cui non puoi lasciare il campo. Entrambi dobbiamo vincere, non so se in novanta o in centoventi minuti ma proveremo a farlo. Non posso prevedere cosa succederà, ma arrivati a questo punto le partite sono sempre equilibrate. La semifinale sarebbe un traguardo importantissimo, raggiunto pochissime volte dalle italiane. Due anni fa siamo arrivati a un passo dalla semifinale di Champions, quello è stato il momento più in alto in Europa. Se ce la faremo domani sarà qualcosa che verrà ricordato”.

Gasperini prosegue: “Sono tante le squadre che stanno soffrendo in campionato, a partire dal Villarreal che ieri ha fatto un’impresa. Tutti paghiamo le partite del giovedì, ma anche in campionato possiamo qualificaci in Europa. Se andiamo avanti l’Europa League diventerà priorità”.

Foto: Twitter Atalanta