Gasperini: le sue parole sul futuro di Muriel e Zapata

Nel corso della conferenza stampa post amichevole dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato, oltre che del futuro di Hojlund, anche di Muriel e Zapata.

Queste le sue parole: “Muriel e Zapata in tanti li danno per partenti, prima di privarmi di giocatori del genere io ci penserei, hanno classe e qualità. Devono stare molto bene fisicamente, se stanno bene fisicamente sono giocatori molto forti. È facile dire che hanno segnato 5 gol in due nell’ultima stagione, ma in passato ne facevano 40 quando eravamo competitivi e vicino alle big. Ho fiducia e speranza nei loro confronti, spero di poterli rivedere ai quei livelli. Chiaramente il tempo passa e i giocatori non sono macchine”.

Foto: twitter Atalanta