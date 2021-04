Gasperini: “Ilicic via? Dove deve andare. E’ un grande, un valore aggiunto”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in merito ad Ilicic, che ha deciso la gara con la Fiorentina con un rigore.

Queste le sue parole a Sky: “Ilicic ha detto che a fine stagione deciderà del futuro? (qui per leggere). Ilicic per me è un grande. Quello che succederà il prossimo anno si vedrà come ha detto giustamente. Adesso gioca per noi, con grande entusiasmo. Alcune volte fa grande partite, altre volte ha momenti non positivi. Ma a inizio stagione non pensavamo di averlo, dopo quel problema che ha avuto, vedrete che prima di andare via di qua… Dove deve andare? Lui è uno dei nostri, questo è un gruppo molto forte. Se lui gioca un po’ meno la prossima volta è più motivato e fa una grande partita”.

Foto: Twitter Atalanta