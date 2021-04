Ilicic: “Troppo spesso abbiamo gettato via le vittorie, oggi bravi a reagire. Futuro? A fine stagione vedremo”

Intervistato da Sky Sport, Josip Ilicic ha parlato della gara vinta con la Fiorentina, decisa da un suo gol su rigore.

Queste le parole dello sloveno: “Partita che abbiamo dominato nel primo tempo e che abbiamo rischiato di non vincere. Ci è già capitato in passato e quindi su questo dobbiamo lavorare. Dobbiamo migliorare su questi aspetti, sul due a zero dovevamo difenderci meglio e chiuderla prima. L’abbraccio con Romero? Gli ho detto che se avessi segnato l’avrei abbracciato, ma era una battuta, prima dovevo entrare e segnare. Se mi aspettavo di giocare di più? Sono a disposizione del mister, sto facendo il massimo quando vengo chiamato in causa. Futuro? Non voglio parlare di questo: voglio finire bene la stagione, e poi vedremo cosa succederà”.

