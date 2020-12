Gasperini: “Gollini? È stato strepitoso. Ronaldo sbaglia un rigore su cento”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato a Sky, nel dopopartita della gara con la Juventus finita 1-1, la buona prestazione della sua squadra: “L’Atalanta è stata bravissima, contro una Juve forte. Eravamo convinti di vincere a un certo punto, abbiamo creato tanto. C’è da dire che sono stati bravi entrambi i portieri. Abbiamo giocata la partito che volevamo, a momenti c’è stata la sensazione di poterla vincere. Nel primo tempo sono stati commessi degli errori tecnici, nelle scelte dei passaggi che poi potevano portare al gol. C’è mancato di poco il colpo del ko. Poi episodi come quello del rigore possono cambiare la gara. Gollini? Strepitoso. Non è usuale parare un rigore a Ronaldo, che ne sbaglia uno su cento. L’assetto? Se giochiamo con Pessina, Freuler e De Roon in mezzo, abbiamo più consistenza e una difesa più protetta. Più offensivi, se non abbiamo una grande condizione per creare sempre pericoli è normale poi subire qualcosa in difesa. Sono momenti del campionato. Non escluso di tornare in futuro a un assetto più aggressivo“.

Foto: Twitter Atalanta