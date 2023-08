Gasperini: “De Ketelaere? Sarei molto contento di allenarlo. Zapata è un giocatore recuperato”

A margine dell’amichevole con la Juventus, ha parlato Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, che si è soffermato anche sul calciomercato.

Queste le sue parole: “Sono partite di livello, la Juventus è una squadra molto forte. Abbiamo fatto la nostra gara, è stata una partita aperta anche se non con tantissime occasioni. Anche con questo caldo è stato comunque un bel test, oggi avevamo qualche problema di formazione. L’inizio di stagione è ovviamente condizionato dal mercato, può succedere ancora molto. In attacco siamo coperti ma in difesa dobbiamo recuperare almeno Toloi. Siamo un cantiere aperto, speriamo che alcune operazioni che non sono andate in porto possano farlo in queste ore”.

De Ketelaere? “In attacco abbiamo dei numeri, sono contento per Zapata che è un giocatore recuperato. Viene detto spesso che ha tanti infortuni, ma è una cosa che può succedere a tutti. Duvan è un giocatore a posto e quando è a posto è molto forte. Su De Ketelaere se viene sono molto contento. È un giocatore che mi piace molto, se ci saranno le condizioni sarei contento. Non si considera il fatto che molti giocatori sono andati via, qualcuno è da recuperare ma in questo momento dobbiamo completare la squadra”.

Gasperini conferma quanto raccontato da noi. Tra le due società è tutto a posto da giorni, ci sono gli accordi al 100 per cento sul formula (prestito oneroso con diritto di riscatto, bonus per arrivare a 30 milioni più percentuale su futura vendita). Anche l’agente di De Ketelaere si è reso conto che l’Atalanta è la soluzione migliore per ripartire, la fiducia cresce e si sta lavorando per trovare la totale quadratura.

Foto: twitter Atalanta