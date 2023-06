Gasperini conferma: “Ho un contratto con l’Atalanta. Lunedì parlerò con la società”

Gian Paolo Gasperini ha parlato così in conferenza sul tema futuro: “Domani abbiamo il Monza, facciamo quella che è molto più importante. Io ho un contratto, anche la scorsa estate c’erano visioni diversi, ma se sono qui vuol dire che mi sono impegnato al massimo, spero che basti. Non si è mai parlato di futuro come prossimo anno, squadra, mercato. C’è sempre stato un rapporto molto stretto, poi c’è il calcio di mezzo, verrà affrontato tutto dopodomani. Io ho un contratto”.

Su Palladino: “L’ho visto la prima volta in serie C. Ha fatto una roba straordinaria, l’impatto che ha avuto è stato incredibile. Se continuano di questo passo il Monza si ritroverà per combattere per traguardi importanti”.

Sul Papu Gomez e il tempo che cura tutto?: “Anche per me è assolutamente così, lo sa. Spero di abbracciarlo presto, non è stato bello come è andato via da Bergamo. Sarebbe stato bello un saluto come è stato per Ilicic. Ci sarà occasione sicuramente, un’ovazione totale”.

Confermato dunque il nostro retroscena di qualche giorno fa legato al rinnovo di Gian Piero Gasperini, la squadra bergamasca vuole continuare il suo percorso di crescita con l’allenatore ex Inter e Genoa.

Foto: Gasperini Twitter Atalanta 2