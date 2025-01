Garnacho-Adeyemi-Raspadori: tre campi collegati

Alejandro Garnacho, Karim Adeyemi e Giacomo Raspadori: sono tre campi collegati, cerchiamo di spiegare perché. Garnacho è stato a lungo un pallino del Napoli, la prima scelta (per distacco) di Antonio Conte. Utilizziamo il passato perché ora siamo fermi, senza nulla escludere e ci mancherebbe. Ma quella visita del suo agente a Stanford Bridge dei giorni scorsi, con tanto di foto social e in attesa che si consumasse l’incontro tra Napoli e Manchester United, sembrava premonitrice. Della serie: aspetto che si incontrino gli altri, poi vediamo come funziona con il Chelsea evidentemente interessato al talento argentino. È possibile che i Blues alzino ancora la tariffa per mandarlo eventualmente in Premier, situazione da seguire. Così il Napoli ha cercato strade alternative, con tutto il rispetto per l’indubbio talento di Adeyemi. La primogenitura della notizia è dell’Equipe di quasi una settimana fa, il resto è un rimorchio su quella scia. Il Borussia Dortmund ha aperto, non lo ritiene più incedibile forse già dalla scorsa estate. Se si accendesse anche il semaforo verde di Adeyemi, il Napoli sta lavorando in tal senso, il Napoli potrebbe investire i 50 milioni (qualcosa in più con i bonus) programmati per Garnacho e fin qui ritenuti insufficienti dal Manchester United. Il terzo campo collegato è Giacomo Raspadori, fin qui ritenuto incedibile. Ma che non verrebbe blindato se arrivasse un altro attaccante, al netto dell’ultima decisione di Conte da prendere sull’apertura verso un club rivale in classifica. La scorsa estate vi avevamo anticipato l’irruzione dell’Atalanta, tardiva negli ultimi giorni di agosto. Oltre una settimana fa avevamo aggiunto che la Dea era ancora appostata, in compagnia della Roma che resta sullo sfondo. E che il gol contro il Venezia non aveva modificato gli umori di Raspadori, pur all’interno di una grande professionalità. L’Atalanta lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, operazione da 18-20 milioni. Un modo per dare un’alternativa a Lookman e per prepararsi all’eventuale addio in estate. Garnacho-Adeyemi-Raspadori: tre campi in qualche modo collegati. Sono trattative indubbiamente da perfezionare, ma da seguire.

Foto: Instagram Manchester United