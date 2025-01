L’agente di Garnacho in tribuna per Chelsea-Wolverhampton

È ancora tutto da scrivere il futuro di Alejandro Garnacho. Come raccontato, il calciatore è la priorità di Antonio Conte per sostituire Kvaratskhelia passato al Paris Saint-Germain. Ma gli Azzurri non sono l’unico club sul calciatore. Anche il Chelsea è interessato all’argentino e direttamente dal profilo Instagram dell’agente del calciatore, Carlos Cambeiro, arriva un possibile indizio di mercato. Infatti, Cambeiro, come come mostra la storia postata, è presente a Stamford Bridge per assistere alla partita. Dunque, anche i Blues sono una traiettoria da seguire: vedremo gli sviluppi delle prossime ore.

Foto: Instagram Cambeiro