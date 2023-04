Galtier su Mbappé: “Ha chiarito con il club, Kylian è felice e tranquillo”

L’allenatore del PSG, Christophe Galtier, in conferenza stampa ha parlato del “caso Kylian Mbappé“. Il fuoriclasse francese ha criticato il club per il video pubblicato per la campagna abbonamenti. Il tecnico ha commentato l’episodio con le seguenti parole: “È molto difficile esprimermi, ovviamente riguarda Kylian e il club. Kylian era di ottimo umore per lavorare questa mattina, sorrideva, ha interrotto la sessione di allenamento per un fastidio all’anca, ma questo non comprometterà la sua partecipazione per il Nizza. So che ci sono state molte discussioni tra la dirigenza e Kylian. L’incidente, o l’equivoco, è chiarito”.

Foto: Instagram PSG