Mbappé: “Io testimonial della campagna abbonamenti? Non sono d’accordo. Questo non è il Kylian Saint Germain”

Parole al veleno quelle pronunciate da Kylian Mbappe che si scaglia contro il video pubblicato dal PSG per la campagna abbonamenti: “Ho appena preso visione della campagna abbonamenti del club per la stagione 2023-2024. In nessun momento sono stato informato del contenuto dell’intervista con il mio interlocutore. Sembrava una semplice intervista durante ‘una giornata di marketing del club’. Non sono d’accordo con questo video pubblicato. Per questo mi batto per i diritti di immagine individuali. Il PSG è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo il Kylian Saint Germain”.

Foto: Foto: Instagram Mbappé