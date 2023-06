“Galtier resta al PSG”: le ultime parole famose e il futuro di Christophe

Il Paris Saint-Germain si appresta a cambiare allenatore, sta stringendo i contatti (come anticipato stamattina) per Nagelsmann, che resta il profilo preferito con Thiago Motta in attesa. Eppure non più tardi di una settimana fa era circolato un video che è diventato quasi virale. Tra un “eh” e un “no?”, la previsione era: “Registrami che te lo dico prima, Galtier resterà al Paris Saint-Germain”. Le ultime parole famose perché già in quei giorni Galtier era fuori dal PSG che stava cercando un’altra guida tecnica. Ovviamente aspettiamo ufficialità e ricordiamo che per la legge francese non ci possono essere due allenatori, quindi in qualche modo Galtier dovrà essere liberato. Quello di Chiristophe, come anticipato la settimana scorsa, è un profilo che piace anche al Napoli. Lo stesso Napoli che è in attesa di capire come andrà il confronto tra la Fiorentina e Italiano, tenendo conto che l’allenatore ha già un contratto con il club viola.

Foto: Instagram PSG