Esclusiva: PSG-Nagelsmann, oggi nuovi contatti. La posizione di Thiago Motta

Il Paris Saint-Germain non ha ancora sollevato Galtier dall’incarico, pur non essendoci più fiducia, ha messo in cima alla lista Nagelsmann e sta trattando con il Bayern per arrivare agli accordi definitivi. Accordi totali che non ci sono, ma oggi potrebbero esserci ulteriori novità. Nagelsmann è un allenatore esigente e attento a ogni dettaglio, piace molto al PSG ma bisogna arrivare alla totale quadratura. Avanti con Nagelsmann, dunque, ma fino a quando non ci saranno accordi definitivi bisognerà tenere in considerazione il profilo di Thiago Motta, apprezzato dalla proprietà e già protagonista come calciatore a Parigi. Anche il Bologna è in attesa di capire, la priorità del club è quella di andare avanti con l’attuale allenatore.

Fonte Foto: Twitter personale