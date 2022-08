Galtier: “Paredes e Navas? Ad oggi sono giocatori del PSG, vedremo a fine mercato”

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore del PSG Christophe Galtier ha parlato anche di Navas e Paredes, rispettivamente obiettivi di Napoli e Juventus: “Paredes ad oggi è un giocatore del PSG, so che ci sono stati degli scambi con la Juventus ma al momento è un giocatore del PSG e vedremo alla fine del mercato. Come Keylor Navas. Entrambi saranno convocati per il Monaco”. Infine, su Skriniar: “Non ho commenti da fare”.

Foto: Instagram PSG