Galtier: “La società sta lavorando all’arrivo di un calciatore”

Il tecnico del PSG, Christophe Galtier, ha parlato in seguito al pareggio ottenuto in casa contro il Reims. L’allenatore ha rilasciato un commento su Milan Skriniar, difensore dell’Inter che è ormai pronto a sposare la causa francese: “Stiamo parlando di un calciatore dell’Inter, mancano 48 ore e non possiamo sapere cosa accadrà. La società sta lavorando all’arrivo di un calciatore, ma ci sono vincoli dettati dal fair play finanziario. Vedremo cosa succederà”.

Foto: Instagram ufficiale PSG