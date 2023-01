Skriniar, la ricostruzione della giornata. E i sondaggi dell’Inter

È stata una giornata frenetica in chiave Milan Skriniar. Sarebbe stato impossibile dopo gli ultimi eventi, comprese le dichiarazioni pubblicate e poi cancellate da un sito slovacco che aveva attribuito al difensore il desiderio di lasciare l’Inter entro gennaio. Il virgolettato è stato poi cancellato. Una cosa è sicura: la situazione sta diventando pesante, anche per gli equilibri interni nerazzurri. Il Paris Saint-Germain offre 10 milioni per anticipare l’arrivo di Skriniar rispetto all’estate, l’Inter ne chiede 20, dalla Francia danno per imminente un rilancio fino al 15 milioni. Normale che l’Inter abbia fatto dei sondaggi per tenersi pronta: alcuni profili all’estero sono irraggiungibili per costi, impossibilità di ottenerli in prestito, blindature varie. Un nome che piace è Trevor Chalobah, ma il Chelsea non lo cede. L’Inter ha chiesto informazioni sulla posizione di Demiral, che aveva seguito anche in passato. In lista potrebbe esserci Rodrigo Becao, in scadenza nel 2024 con l’Udinese. Ma per ora sono sondaggi, possono aprirsi anche piste estere. Ma bisogna aspettare e capire se davvero il PSG metterà sul tavolo i 20 milioni oppure una cifra molto vicina per liberare Skriniar.

Foto: Instagram Inter