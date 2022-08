Galtier: “Fabian Ruiz è vicino, ma non è ancora ufficiale. Navas? Ad oggi è del PSG”

Come vi avevamo anticipato, Fabian Ruiz è praticamente un nuovo calciatore del PSG e la conferma arriva in conferenza stampa dall’allenatore della squadra parigina Christophe Galtier : “Voi lo sapete e scrivete che Fabian è molto vicino al PSG. Noi l’abbiamo puntato molto tempo fa e ora delle discussioni sono in corso, ma nulla è ancora ufficiale. Abbiamo già visto, in passato, alcuni affari che erano ad un passo e poi alla fine sono saltati. Navas? Ad oggi è un portiere del PSG e lui sì che farà parte del gruppo per la partita col Tolosa”.

Foto: Instagram PSG