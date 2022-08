L’indiscrezione: Fabian Ruiz domani a Parigi. I dettagli. E su Navas…

Fabian Ruiz è atteso domani a Parigi, sta per avere inizio la sua nuova avventura in Francia. In giornata c’è stata una conference call che ha portato agli accordi definitivi: il Napoli incasserà 23 milioni senza bonus, dovevano essere circa 25 con i bonus. Cambia poco, meglio ancora: il pagamento del cartellino non dipenderà dal rendimento, quanto ha chiesto il Napoli nel corso dell’ultimo contatto con il Paris Saint–Germain. Fino all’ultimo il Napoli continuerà a lavorare per Keylor Navas, nella speranza che il club francese – bravo a scialacquare nel corso degli anni – si renda conto che tenere un vice così costoso non avrebbe senso.

Foto: Fabian Ruiz Twitter