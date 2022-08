Galtier conferma: “Paredes ha trovato l’accordo con la Juventus”

Il tecnico del PSG Christophe Galtier ha parlato in conferenza stampa dichiarando che: “Leandro Paredes non farà parte del gruppo per la trasferta di Tolosa. Ha trovato un accordo con la Juventus, la sua testa è già lì. Ho preso la decisione di non convocarlo”.

Come vi avevamo anticipato noi Paredes è vicinissimo ad approdare a Torino, si aspetta solo una fumata bianca tra la Juventus e il PSG che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Foto: Twitter PSG