Galtier annuncia: “Sarabia dovrebbe andar via, non è felice qui”

Il tecnico del PSG Galtier, durante la conferenza stampa odierna, ha confermato la partenza del calciatore Pablo Sarabia (destinazione Wolverhampton). Queste le parole dell’allenatore francese: “La trattativa non è ancora definita, ma Pablo Sarabia dovrebbe lasciare il club. Pablo è un grande giocatore, ma qui non era felice. Non poteva giocare quanto meritava e non possiamo forzarlo a restare. Ha la possibilità di giocare in Premier League, ne abbiamo parlato con la dirigenza e non vogliamo tenere in rosa giocatori scontenti”.

Foto: Instagram PSG