Stando alle ultime notizie riportate dall’Equipe, l’affare di Pablo Sarabia con il Wolverhampton è in dirittura d’arrivo. Stesso discorso per Mario Lemina L’ex Juventus é nel mirino dei Wolves da tempo e il suo trasferimento in Inghilterra é sempre più vicino. A riferirlo è RMCSport.

Foto: Logo Wolves Twitter