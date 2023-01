Galtier annuncia: “Messi si è allenato ma non ci sarà domani”

In vista della partita di Coppa di Francia contro lo Châteauroux, prevista per domani alle ore 21:00, il tecnico del PSG Galtier ha tenuto la consueta conferenza stampa di vigilia. Rispondendo alle domande su Lionel Messi, il francese ha dichiarato: “Leo si è allenato ieri e oggi ma domani non giocherà. Stiamo facendo in modo che sia pronto per la prossima partita, saremo molto attenti a quello che farà. L’omaggio? Era importante che fosse festeggiato da tutti i giocatori al nostro centro sportivo. Si è commosso per questa festa. Ce ne sarà un’altra allo stadio? Vedremo quando giocherà la sua prossima partita, ma non c’è richiesta e necessità che Leo venga celebrato. Spero che venga celebrato dai nostri tifosi, non c’è motivo per non farlo”.

Sarà assente inoltre Neymar, ma Galtier ha spiegato: “L’assenza di Neymar era programmata, come quella di tutti i giocatori presenti al Mondiale. Avevamo deciso che avrebbe curato la sua distorsione alla caviglia durante questo periodo. Voleva giocare in campionato ma era squalificato”.

foto: profilo Facebook Lionel Messi