Messi: “Grazie mille ai compagni e allo staff del PSG per l’accoglienza. Non vedo l’ora di raggiungere nuovi obiettivi”

Leo Messi è tornato stamattina al centro sportivo del PSG dopo la vittoria del Mondiale in Qatar. I compagni di squadra e lo staff gli hanno riservato una calorosa accoglienza, con applausi e abbracci al suo ingresso in campo. Non c’era Mbappé, rivale dell’argentino nella finalissima di poche settimane fa.

Messi, sui social, ha ringraziato per l’accoglienza: “Grazie mille ai miei compagni e a tutte le persone del club per l’accoglienza che mi hanno dato. Siamo già tornati e non vedo l’ora di continuare a raggiungere gli obiettivi di questa stagione, ora con il PSG”.

Foto: facebook personale