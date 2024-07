Galliani: “Per Colpani non c’è nessuna trattativa in dirittura di arrivo, però vediamo”

Nel pre match di Monza-Palermo, Adriano Galliani ha parlato, ai microfoni di ‘Sportitalia‘, di mercato, specialmente della questione legata al possibile trasferimento di Andrea Colpani alla Fiorentina, che vi avevamo raccontato nella giornata di ieri,. Di seguito le parole dell’ ad del Monza:

“Per Colpani non c’è nessuna trattativa in dirittura di uscita, poi nel mercato ciò che non è in uscita in questo momento tra 5 minuti può esserlo, come anche in entrata, Il mercato è così. Al momento non c’è nessuna trattativa molto avviata, però vediamo”.

Foto: Instagram Monza